34 ميدالية لسباحة وادي دجلة في بطولة الجمهورية

حاز فريق وادى دجلة لسباحة الزعانف على 34 ميدالية في بطولة الجمهورية لسباحة الزعانف، والتي أجريت فعاليتها في مجمع حمامات سباحة استاد القاهرة، ونظمها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، في الفترة من 17 حتى 20 سبتمبر الجاري.

تنافس في تلك البطولة مختلف أندية الجمهورية، في مرحلة الناشئين والناشئات من 11 حتى 15 سنة، والتي اكتسح فيها فريق وادى دجلة بالفوز بـ8 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية، و8 ميدالية برونزية، ذلك بالإضافة إلى تتويج سباحي الفريق لمرحلة الـ15 سنة بكأس المركز الثاني في البطولة.

وكانت منافسات "المرحلة الرابعة" من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات (قصيرة)، انطلقت الخميس الماضي وذلك بمجمع حمامات سباحة استاد القاهرة، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي.

وأسفرت نتائج سباق 50م مرحلة 11 سنة بنات، عن فوز ملك محمد من المصري البورسعيدي بالمركز الأول، رقية عصام من نادي النصر بالمركز الثاني، هالة أحمد من نادي الشرق بالمركز الثالث.

Advertisements

وأسفرت نتائج سباق 100 م مرحلة 11 سنة بنات عن فوز رقية عصام من نادي النصر بالمركز الأول، ملك محمد من نادي المصري البورسعيدي بالمركز الثاني، هاجر تامر من نادي شباب المنشية بالمركز الثالث.

وفي سباق 50م مونو بنات مرحلة 11 سنة، فازت نور أشرف من نادي المنطقة الاقتصادية بالمركز الأول، ملك محمد من نادي المصري البورسعيدي بالمركز الثاني، رقية عصام من نادي النصر بالمركز الثالث.



وأسفرت نتائج سباق 100 م مونو مرحلة 11 سنة بنات عن فوز نور أشرف من نادى المنطقة الاقتصادية بالمركز الأول، ملك محمد من المصري البورسعيدي بالمركز الثاني، ريم أحمد من نادي التمساح بالمركز الثالث.