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الاتحاد الآسيوي يرفض مشاركة لاعبي الهلال أمام أهلي دبي

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تلقى نادي الهلال، صدمة جديدة، قبل ساعات قليلة من مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويواجه الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فريق شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكشف الإعلامي الرياضي السعودي عبدالله الحنيان، عن رفض الاتحاد الآسيوي، مشاركة نواف العابد وعلي البليهي، ثنائي الهلال، في مباراة الأهلي الإماراتي، رغم شفائهما من "".

وأشار الحنيان في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الآسيوي، اشترط خضوع الثنائي، لاختبار طبي تحت إشرافه، قبل المشاركة في المباريات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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