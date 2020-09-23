نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر.. فايلر يتمسك بسياسته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة إف سي مصر، بالدوري العام.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على خوض المباراة بالتشكيل الأساسي رغم حسم بطولة الدوري العام، قبل نهاية المسابقة بسبع جولات كاملة.

ويأتي رغبة فايلر في اللعب بشكل أساسي، من أجل عودة الانتصارات مرة أخرى بعدما غاب الفوز عن الفريق في أخر مواجهتين وانتهوا بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن يتواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بشكل أساسي من بداية اللقاء مع استمرار بادجي في قيادة الهجوم.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالآتي:-



حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج عمرو السولية محمود كهربا جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي مروان محسن.