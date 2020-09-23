نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي مهددة بالالغاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريقي الهلال السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي، لخوض لقائهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يتم تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي، بسبب عدم إكتمال العدد القانوني في قائمة الهلال، بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبلغ إدارة الهلال منذ قليل برفضه فكرة تأجيل المباراة.

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وعلى إثر ذلك، قامت إدارة الهلال السعودي، بالكشف عن قائمته المتبقية لخوض لقاء أهلي دبي، والتي ضمت 11 لاعب دون بدلاء، منهم 3 حراس مرمى.

وجاء القائمة كالتالي، "عبدالله المعيوف "حارس"،مدالله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، أمير كردي، اندري كاريلو، جانغ هيون سو، تركي المطيري، أحمد آل جبيع "حارس"، عبدالله البيشي "حارس "، وليد الأحمد.

وفي سياق متصل، كشف الهلال أن الفحوصات الطبية التي خضع لها، الثنائي، سلمان الفرج وحمد العبدان أثبتت عدم جاهزيتهما بدنيا وصحيا لخوض اللقاء.

يشار إلى أن الهلال يتواجد في المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة.