نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أخطر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي برحيله بشكل نهائي عقب انتهاء دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث فايلر مع الخطيب خلال الساعات الماضية، وأبلغه بتفعيل "بند الرحيل" في عقده مع النادي بطريقة غير مباشرة.

ويوجد بند في عقد فايلر مع الأهلي ، ينص على إمكانية رحيله سواء بالإقالة أو تقديم الاستقالة في أول 10 أيام من شهر أكتوبر المقبل بشكل مجاني وقانوني.

Advertisements

وأخطر فايلر إدارة الأهلي أنه لن يقوم بتفعيل ذلك الشرط في الأيام الأولى من شهر أكتوبر، حتى يستكمل بطولة دوري أبطال إفريقيا مع على أن يرحل بعدها مجانًا.

وتأتي تلك الخطوة من فايلر حتى لا يضع الفريق في أزمة حقيقية وأن يتم البحث عن مدرب جديد قبل أيام قليلة من مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال ذهابًا وإياب في شهر أكتوبر المقبل، على أن يواجه في حالة تأهله للنهائي الزمالك أم الرجاء المغربي يوم 6 نوفمبر.