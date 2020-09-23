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تعديل في موعد مباريات الجولة 19 للمجموعتين الثانية والثالثة بالقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل في موعد مباريات الجولة 19 للمجموعتين الثانية والثالثة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعتين الثانية والثالثة، بالقسم الثاني، الساعة 3 عصرا بدلا من إقامتها الساعة 3.30 عصرا.


كما قررت إدارة المسابقات، إقامة مباراتي نادي الفيوم أمام بني سويف المقرر لها 26 سبتمبر بالجولة 19، والإعلاميين المقرر لها 7 أكتوبر بالجولة 21، بملعب الأسيوطي الفرعي رقم "1" في تمام الثالثة عصرا، بدلا من ملعب مصر المقاصة بالمدينة الرياضية بدمو.

جاء ذلك لعدم ورود موافقات الجهات الأمنية على إقامة المباريات المتبقية لنادي محافظة الفيوم على استاد الفيوم الرئيسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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