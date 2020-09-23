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الألومنيوم يتوجه للقاهرة لمواجهة الإعلاميين بالقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الألومنيوم يتوجه للقاهرة لمواجهة الإعلاميين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغادر فريق نادي الألومنيوم، نجع حمادي، مساء الاربعاء متوجها للقاهرة استعدادا لمواجهة فريق نادي الإعلاميين، ضمن مواجهات الجولة الـ 19 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بملعب الاخير.

وأؤدي فريق الالومنيوم تدريبه الاخير عصرا بالملعب الرئيسي، ثم غادر للقاهرة، للدخول في معسكر مغلق، قبل مواجهة فريق الإعلاميين.

وتعادل فريق الالومنيوم أمام نظيره فريق نادي طهطا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين الماضي ضمن مواجهات الجولة ال18، والتي ابعدت نتيجة هذا اللقاء الفريق الحمادي عن المنافسة على صدارة المجموعة والصعود المباشر للدوري الممتاز
ويسعي الألومنيوم لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة على فريق الاعلاميين، أملا في تعثر بني سويف والبنك الأهلي متصدري المجموعة خلال الجولة المقبلة.


ويحتل فريق الالومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني، برصيد33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن البنك الأهلي وبني سويف متصدرا المجموعة.


جدير بالذكر أن مسابقة دوري القسم الثاني يتبقى على نهايتها 4 جولات مما يؤدي إلى اشتعال المنافسة بين ثلاثي المقدمة خلال الجولات المتبقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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