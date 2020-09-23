حقيقة عودة حسام غالي لـ الأهلي

كشفت مصادر خاصة حقيقة عودة حسام غالي مدير الكرة بالجونة للعمل داخل القلعة الحمراء في الموسم المقبل.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لــ«صدي البلد» إن علاقة حسام غالي بمسئولي الأهلي جيدة والخلافات انتهت وذابت في ظل الارتباط الوثيق بين الكباتينو مع أعضاء المجلس.
وأضاف المصدر أن الأهلي لم يعرض علي حسام غالي العمل داخل الأهلي طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأخير يركز في تجربته مع الجونة حتي نهاية الموسم.
وأوضح أن حسام غالي أحد كوادر الأهلي المهمة لكن في الوقت الحالي هو موجود في تجربته مع الجونة ومسئولين القلعة الحمراء يحترمون ذلك.
وكشف المصدر أن حسام غالي ابن للأهلي وإذا أراد العمل خلال أي وقت ليس في حاجة إلي أذن بل الباب مفتوح طوال الوقت.
وشدّد المصدر على أن لجنة التخطيط جددت الثقة في سيد عبدالحفيظ للاستمرار في منصبه كمدير للكرة ودعمًا له في الفترة المقبلة.
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