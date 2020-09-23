عبد الله جمعة يتألق في تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

شارك عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك جمهوره عبر إنستجرام مجموعة من الصور له من تدريباته مع فريقه اليوم استعدادا لمواجهة الجونة. وعلق عبد الله جمعة على الصور قائلا: "بين الحلم والأمنية لا يحدث الإ ما كتب الله لنا". وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك طنطا. سجل محمود علاء لاعب الزمالك هدف التقدم عن طريق رأسية مميزة بعد تمريرة إسلام جابر من ركنية نموذجية في الدقيقة 44 من عمر المباراة. كما سجل محمود علاء الهدف الثاني بتكنيك فرجاني ساسي لاعب الزمالك وأسكنها الشباك وتقدم للزمالك بالهدف الثاني

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