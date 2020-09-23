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الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسئولو النادي الزمالك في مفاوضات مع مهاجم الهلال السعودي لضمه لصفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع الدولي السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي، على هامش تواجد اللاعب في القاهرة خلال الفترة الحالية، للتفاوض معه بخصوص انتقاله للقلعة البيضاء وتمثيل فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل.

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ورحب عمر خربين باللعب للزمالك الموسم المقبل وطلب من مسئولي القلعة البيضاء حسم الصفقة مع نادي الهلال، خاصة وأنه يرتبط بعقد مع النادي السعودي ولا يمكنه الرحيل إلا بعد موافقة إدارة النادي.

وكانت تقارير صحفية أكدت اتفاق الزمالك مع عمر خربين على الإنتقال للقلعة البيضاء مقابل الحصول على راتب سنوي بقيمة مليون و200 ألف دولار، ولكن يرفض النادي السعودي انهاء التعاقد لاعب بالتراضي ويطلب الحصول على مبلغ مالي للموافقة على رحيله.

ويعد عمر خربين من المهاجمين المميزين يمتلك امكانيات فنية وبدنية عالية وقدرات تهديفية جيدة، ويعرف الدوري المصري جيدا خاصة وأنه سبق ولعب معارا ضمن صفوف فريق بيراميدز الموسم الماضي وقدم مستويات رائعة رفقة الفريق السماوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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