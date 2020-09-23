نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء مجدي يفتح النار على المصري البورسعيدي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رد بهاء مجدي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي على المدير الفني للفريق علي ماهر والذي قرر إستبعاده من معسكر الفريق المُغلق في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
وكان ماهر قد غرم اللاعب 100 ألف جنية بجانب الإستبعاد بعد أن قام بمغادرة ملعب مباراه فريقه بعد إستبداله ضد سموحة خلال اللقاء الذي خسره الفريق بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.
وكتب مجدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستغرام " الظلم ، ظلمات ، والله يمهل ولا يهمل " في إشارة واضحة منه للرد على قرار الإستبعاد من معسكر الفريق.
يُذكر أن المصري يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي يوم غداً الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
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