نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف علي عاشور، المدير الفني للمقاصة، موقفه من رحيل لاعب الفريق الفيومي محمد إبراهيم، إلى الأهلي.
وقال عاشور، خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "محمد إبراهيم يعتبر من العناصر الرائعة، وسأتحدث معه من أجل مطالبته بالاجتهاد والتألق، للتواجد في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "محمد إبراهيم كان يجب أن يكون من العناصر الأساسية في المنتخب، في السنوات الماضية، لكنه تأخر كثيرا".
وأكمل: "سأجعله لا يفكر فقط في خطوة الانتقال للأهلي، ولكن أيضا أن يكون عنصرا أساسيا مع الفراعنة".
وتولى عاشور قيادة المقاصة فنيا، خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال.
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