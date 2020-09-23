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مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف علي عاشور، المدير الفني للمقاصة، موقفه من رحيل لاعب الفريق الفيومي محمد إبراهيم، إلى الأهلي.

 

وقال عاشور، خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "محمد إبراهيم يعتبر من العناصر الرائعة، وسأتحدث معه من أجل مطالبته بالاجتهاد والتألق، للتواجد في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

 

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وتابع: "محمد إبراهيم كان يجب أن يكون من العناصر الأساسية في المنتخب، في السنوات الماضية، لكنه تأخر كثيرا".

 

وأكمل: "سأجعله لا يفكر فقط في خطوة الانتقال للأهلي، ولكن أيضا أن يكون عنصرا أساسيا مع الفراعنة".

 

وتولى عاشور قيادة المقاصة فنيا، خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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