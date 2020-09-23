لجنة مسابقات السلة تعتزم عقد اجتماع تنسيقي مع الأندية

تعتزم لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة السلة عقد اجتماع تنسيقي مع الاندية يوم 7 اكتوبر القادم، وذلك لعرض البروتوكول الطبي المقترح من قبل الاتحاد لعودة النشاط الرياضي للعبة في حال صدور قرار بذلك من قبل اللجنة العليا، كما سيتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2020/2021والمباريات المؤجلة من الموسم 2019/2020 بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا “كوفيد19 “.

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