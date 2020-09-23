رئيس اتحاد السباحة يلتقي سباحي منتخبنا الوطني الأول في معسكرهم المغلق بالرستاق

طالبهم بالانضباط والمثابرة لتطوير أنفسهم قبل أية مشاركة خارجية

التقي طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة مع سباحي منتخبنا الوطني الأول للسباحة في معسكرهم الداخلي المقام حاليا بالمجمع الرياضي بالرستاق، وذلك في اطار الاستعدادات للمشاركة في الاستحاقات القادمة وخلال اللقاء تحدث طه الكشري مع السباحين،و أكد لهم أن المرحلة المقبلة للمشاركة في البطولات المختلفة سوف تكون وفق معايير ولا يمكن أن يشارك فيها أي سباح ما لم يجتز تلك المعايير مؤكدا بانه سيكون هناك تقييم مستمر لمستوى كل سباح في مختلف الفئات العمرية سواء في سباقات الفردي او التتابع مشيرا الى أهمية الانضباط والمثابرة من قبل كافة السباحين لتطوير أنفسهم حتى يتاح لهم فرصة المشاركة في أي بطولة، حيث إنه لن تكون هناك مشاركات لأي سباح ما لم يحقق الأرقام في المسابقات التي يشارك فيها وذلك من خلال تقييم جهد السباح ونتائجه في المعسكرات مؤكدا على حرص مجلس إدارة الاتحاد على تقديم كل ما من شأنه الرقي بالسباحين والأخذ بأيديهم وصولا الى تحقيق أعلى المراكز لرفع علم السلطنة في المحافل المختلفة .

وأشار الكشري إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب العام ومساعده أيمن الكليبي وبإشراف الخبير الفني الكابتن محمد الساحلي يبذلون ما في وسعهم من أجل تطوير المستوى الفني للسباحين .

ويتواجد حاليا في المعسكر المغلق للسباحين كل من: عبد الرحمن بن يحيى الكليبي وعمر بن حبيب البلوشي ومهند بن يونس اولاد ثاني وآدم بن سالم الرئيسي وشهاب بن علاء الدين رزق وناصر بن سيف الكندي وخالد بن خلفان الجهضمي ونضال بن سليمان الحراصي ونايف بن منير القاسمي ونواف بن منير القاسمي وأمن بن طالب القاسمي وبشار بن يوسف الكليبي وخميس بن أحمد الحسني.