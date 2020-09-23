حظوظ باتشيكو كبيرة.. جلسة لحسم المدير الفني الجديد لـ الزمالك

تعقد لجنة اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة جديدة بعد قليل. يأتي هذا لحسم ملف المدير الفني للفريق الذي سيتولى المسؤولية خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني الذي فسخ تعاقده مع النادي. وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن حظوظ البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق أصبحت كبيرة لقيادة الفريق. وينافسه الأرجنتيني كالديرون المدير الفني السابق لفريق الهلال السعودي. وتضم قائمة المرشحين كل من الأرجنتيني كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي ومواطنه خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي والبلجيكي هوجو بروس المدير الفني السابق للمنتخب الكاميروني والبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك والإيطالي باولو تراميزاني.

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