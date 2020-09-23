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أسوان يواصل استعداداته لمواجهة الجونة

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى التدريب الأخير له بمدينة بالغردقة تحت قيادة أحمد  كشرى  المدير الفنى للفريق ومساعدية إستعدادا لملاقاة الجونة غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 29 للدورى الممتاز على ملعب خالد بشارة فى تمام الخامسة والنصف مساء .

وقاد الكابتن أحمد كمال مدرب حراس المرمى تدريبات مكثفة لحراس الفريق للوصول لأعلي مستويات اللياقة البدنية .

ومن ناحية أخرى أكد المدير الفنى للفريق بأن مباراة الجونة تمثل بداية مرحلة جديدة نحو السعى لبقاء أسوان بالممتاز 

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وأشار كشرى علي أنها تضم ثلاث مواجهات مهمة وحاسمة أمام الجونة والمصرى ووادى دجلة والخروج منها بأكبر حصيلة من النقاط هو الهدف للفريق  والإدارة فى ظل إستقرار أوضاع اللاعبين وإرتفاع الروح المعنوية بعد الإنتصارات المتتالية 

وأكد كشرى علي دعم ومساندة إدارة نادى أسوان بتوفير كافة الأجواء المثالية للاعبين والجهاز لتحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء المستحق بالدورى الممتاز .

يذكر أن أسوان يحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة قبل إنطلاق مباريات الجولة 29 للدورى الممتاز

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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