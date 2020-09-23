قصة كارتيرون.. سيناريوهات الاهلي في مواجهة أزمة السويسري رينيه فايلر

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي ان لجنة التخطيط بالأهلي تدرس موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني من جميع جوانبه، بعد ابلاغه النادي عدم رغبته في الاستمرار.
وقالت المصادر ان اسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي غير مطروح من الأساس لخلافة فايلر الذي تقدم بإعتذار عن البقاء في مصر .
وأضافت المصادر ان الأهلي يدرس العديد من السيناريوهات خلال الأيام المقبلة علي رأسها إستكمال الموسم مع مدرب من أبناء النادي علي أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للموسم المقبل.
وأوضحت أن السيناريو الثاني هو إستكمال فايلر مهمته لما بعد دوري أبطال افريقيا ويتم التعاقد خلال تلك الفترة مع مدرب آخر.
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