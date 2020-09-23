نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل النني مع الأرسنال على المحك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحيط الشكوك بمستقبل المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي وذلك بعدما تردد سفر وكيل أعمال اللاعب إلى تركيا من أجل دراسة بعض العروض التي قُدمت له.

ومن المحتمل أن يغادر النني صفوف الجانرز قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية على الرغم من مشاركته في مباراتين من أصل 3 خاضهم فريقه في الموسم الجديد حتى الآن.

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وقالت صحيفة صن البريطانية أن النني يمتلك أكثر من عرض للعودة إلى تركيا بعد أن لعب الموسم الماضي معاراً لصفوف فريق نادي بيشكتاش ، حيث يفكر فريق طرابزون سبور وجالطة سراي مخاطبة أرسنال للحصول على خدمات الفرعون.

يُذكر أن النني نجح في خوض 91 مباراة مع الأرسنال بعد أن إنضم إليه عام 2016 قادماً من صفوف فريق نادي بازل السويسري ويرغب الجانرز في الحصول على خدمات الدولي الغاني توماس بارتي لاعب الروخيبلانكوس أو حسام عوار نجم ليون.