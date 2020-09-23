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أسامة نبيه يدرس عرضين من الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يصل غدا الخميس أسامة نبيه المدير الفني لنادي الشعلة السعودي إلى القاهرة، ويبحث نبيه عدد من العروض خلال فترة تواجده في مصر.

 

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وتلقى نبيه عرضين من أندية بالدوري المصري بجانب تمسك إدارة الشعلة السعودي ببقائه مع الفريق في الموسم الجديد.

 

ويعود مدرب منتخب مصر الأسبق إلى القاهرة من أجل مناقشة العروض التي تلقاها وحسم موقفه خلال الأيام المقبلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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