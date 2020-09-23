نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن تشكيل إف سي مصر لمواجهة الأهلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق عبد الله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي :- حراسة المرمى: عصام ثروت Advertisements خط الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا خط الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال خط الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإعلان عن تشكيل إف سي مصر لمواجهة الأهلي بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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