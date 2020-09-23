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توتنهام يتحرك لضم صخرة إنتر ميلان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يتحرك لضم صخرة إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن توتنهام الإنجليزي يرغب في التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيارنجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو بأن توتنهام فتح باب المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع النجم السلوفاكي البالغ من العمر 25 عامًا.

وأكد فابريزيو رومانو أن إنتر ميلان على إستعداد للتخلي عن سكرينيار ولكن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 60 مليون يورو مقابل بيعه وهو الأمر الذي قد يقف عقبة أمام إتمام الصفقة.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن سكرينيار يلعب في إنتر ميلان منذ عام 2017 وخاض مع الفريق الإيطالي حتى الآن 128 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين ولا يحظى النجم السلوفاكي بثقة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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