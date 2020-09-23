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الأهلي يتقدم على طلائع الجيش في كأس مصر للكرة الطائرة

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انهي  الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الشوط الأول من مواجهته مع نظيره بطلائع الجيش متقدما علي فريق الطلائع بنتيجة ٢٥-١٧ في نهائي بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي  بالكأس وتحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد نجاحه في حسم لقبي البطولة العربية والدوري من قبل.

ويخوض  الأهلي المبارة بطموحات كبيرة في  تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما تخطى عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي  للبطولة بثلاثة أشواط دون مقابل.

كان فريق الطائرة رجال بالأهلي نجح في تحقيق لقب البطولة العربية ولقب بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، ويسعى إلى التتويج بلقب بطولة الكأس لتحقيق الثلاثية  ومواصلة مسيرة البطولات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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