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الإعلامي الأكثر حيادا.. أحمد عيد عبد الملك يشيد بـ هاني حتحوت

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أشاد الكابتن احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالإعلامي الرياضي هاتي حتحوت. 
وأعاد احمد عيد عبد الملك ‏ تغريدة لـ هاني حتحوت، وعلق عليها قائلا: "الاعلامي الاكتر حيادا بجد في زمن مفيهوش حياد .. اعرفه من ٢٠٠٨ فعليًا كان اول لقاء صوتي تقريبًا يعمله للراديو ومن وقته اعرف عنه كل خير وشخصية محترمة فوق الوصف.. قول الحق بقي التسجيل معايا صيتك صح ".

كان هاني حتحوت احتفل عبر تويتر بمرور عامين على برنامجه الرياضي" الماتش " وعلق قائلا" ‏سنتين على ‎#الماتش .. بنبدأ الليلة الحمد لله سنة تالتة. من ٢٢ سبتمبر ١٨ لحد النهارده اتغيرت كتير كمذيع، سنتين من أهم سنيني في الإعلام اللي بدأت ٢٠٠٨. شكرًا على متابعتكم وملاحظاتكم اليومية، شكرًا لـ دوت الخليج على الثقة، ولزمايلي اللي بيتعبوا بجد، وبنعتذر عن أي تقصير.. سنة سعيدة!".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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