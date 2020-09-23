الإعلامي الأكثر حيادا.. أحمد عيد عبد الملك يشيد بـ هاني حتحوت

كان هاني حتحوت احتفل عبر تويتر بمرور عامين على برنامجه الرياضي" الماتش " وعلق قائلا" سنتين على #الماتش .. بنبدأ الليلة الحمد لله سنة تالتة. من ٢٢ سبتمبر ١٨ لحد النهارده اتغيرت كتير كمذيع، سنتين من أهم سنيني في الإعلام اللي بدأت ٢٠٠٨. شكرًا على متابعتكم وملاحظاتكم اليومية، شكرًا لـ دوت الخليج على الثقة، ولزمايلي اللي بيتعبوا بجد، وبنعتذر عن أي تقصير.. سنة سعيدة!".
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