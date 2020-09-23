نادي مصر يهاجم الأهلي بالثنائي سلطان وكليف نياكيا في الدوري

دفع طارق عبد الله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر بثنائي هجومي لفريقه في مواجهة الأهلي، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد الكلية الحربية فى إطار مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري المصري. وجاء تشكيل نادي مصر كالآتي: المرمى: عصام ثروت. الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا. Advertisements الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال. الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا. الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 73 نقطة، بينما يحتل نادي مصر المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

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