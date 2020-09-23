باتشيكو في ميت عقبة.. أرقام المدرب البرتغالي المرشح الأقرب لتدريب الزمالك

تعقد لجنة اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة جديدة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي باتريس كارتريون قبل أيام. وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن حظوظ البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق أصبحت كبيرة لقيادة الفريق. باتشيكو الذي تعاقد معه الزمالك في 2014 ورحل بعدها بـ3 أشهر، حيث عاني الفريق في هذه الفترة من سوء النتائج مع حسام حسن. وتولى باتشيكو قيادة الزمالك 73 يوما خاض خلالها 12 مباراة حقق 9 انتصارات وتعادلين سلبيين وهزيمة واحدة أمام انبي بهدفين دون رد. ولم يحقق الزمالك في حقبة باتشيكو أي انتصار بفارق يزيد عن الهدفين، وسجل فريقه 19 هدفا واستقبلت الشباك 7 أهداف. وحصل الزمالك في حقبة باتشيكو على 6 ركلات جزاء سدد فريقه 3 منها، وأهدر ثلاثة ركلات أخرى.

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