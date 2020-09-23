بـ 9 لاعبين في التشكيل الأساسي.. الهلال يلعب أمام شباب الأهلي بأبطال آسيا

أعلن نادي الهلال السعودي عن التشكيلة الرسمية للفريق الذي يخوض لقاء على أرضية ملعب خليفة الدولي، المقرر أن يشهد مباراة الفريق أمام شباب الأهلي الإماراتي. وجاءت التشكيل الرسمي للهلال بـ 9 لاعبين أساسيين فقط قبل اللقاء. وكان الهلال قد أعلن قائمة تضم 11 لاعبًا فقط، في مباراة شباب الأهلي، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في ظل وجود 17 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان، صحيًا وبدنيًا لخوض المباراة. وحجز الهلال مقعدًا في دور الـ16 من البطولة الآسيوية، بعد تزعمه صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

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