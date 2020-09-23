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أحمد سامى يختار 21 لاعبا لمواجهة وادى دجلة

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اختار أحمد سامى المدير الفني لسموحة 21 لاعبًا، للسفر إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الاستعداد للقاء وادى دجلة، والمقرر إقامته فى الثالثة من مساء الغد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم:

الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد الشيخ، رجب نبيل، محمود عزت، محمد عبد المنعم، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إسلام جمال ، محمد حليمو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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