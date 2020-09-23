لاعبو الهلال السعودي يغيبون عن تدريبات الإحماء بمعلب مباراة الأهلي الإماراتي

كشفت تقارير إعلامية عن تطور الأجواء داخل ملعب خليفة الدولي، المقرر أن يستضيف مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، في التاسعة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وفور وصول بعثة شباب الأهلي إلى ملعب خليفة الدولي، قاموا بآداء تدريبات الإحماء في الملعب، وكذلك طاقم التحكيم في المباراة، بينما تغيب لاعبو الهلال عن الإحماء .