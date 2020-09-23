تعرف على إصابة محمد أوناجم جناح الزمالك

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد أوناجم جناح الفريق بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

أبعدت الإصابة أوناجم عن مباراة الفريق الأبيض أمام طنطا في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد طارق يحيى المدير الفني للفريق أن اللاعب يواصل تدريباته التأهيلية والعلاجية في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يتواصل غياب محمد أوناجم عن الفريق في المباراة المقبلة أمام الجونة.

ويخوض الزمالك لقاء الجونة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري والمقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.