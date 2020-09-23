لاعبو الأهلي يرتدون قميص الدوري 42 قبل مواجهة نادي مصر

ظهر لاعبو النادي الاهلي قبل مواجهة نادي مصر يرتدون قميصا مرسوما عليه النسر المخصص لشعار النادي الاهلي وبجواره رقم 42. ويواجه النادي الاهلي منافسه نادي مصر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الــ 29 من بطولة الدوري الممتاز. وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز هذه النسخة للمرة 42 في تاريخه، بعد فوز نادي اسوان على الزمالك واهداء المارد الاحمر البطولة. وحقق النادي الاهلي بهذا التتويج العديد من الأرقام القياسية، الذي صنعها بعد الوصول الى الرقم 42 من بطولة الدوري الممتاز.

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