لاعبة أجنبية مصابة تطيح بالمدير الفني لفريق سلة سيدات سموحة

قبل مجلس إدارة نادى سموحه، برئاسة المهندس فرج عامر، استقالة المدير الفنى لفريق السلة سيدات، عماد محمود، والتى تقدم بها؛ على خلفية رفض مجلس الإدارة، التعاقد مع إحدى اللاعبات الاجنبيات.

وشهد مجلس إدارة نادى سموحه، بالأمس، ثورة غضب عارمة، من رئيس النادى؛ بسبب إصرار المدير الفنى على التعالقد مع إحدى اللاعبات الأمريكيات؛ بعدما أثبت التقرير الطبى إصابتها في الركبة، وعدم لياقتها للانضمام لصفوف الفريق، خاصة وأن نادى سموحه بدأ فى سياسة ترشيد الإنفاق والإتجاه إلى الإعتماد على أبناء النادى.