نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقتى الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على دورى أبطال إفريقيا والدوري المصري الموسم القادم. ويرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع المدافع أسامة جلال لاعب إنبي والذي تألق مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام الأخيرة العام الماضي. ويريد المارد الأحمر أيضًا التعاقد مع اللاعب كريم فؤاد ظهير نادى إنبي والذي ظهر بشكل جيد مع الفريق خلال الموسم الحالي لتعويض رحيل أحمد فتحي لفريق بيراميدز. ويذكر أن النادى الأهلى توج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 42 فى تاريخه، وسيواجه فريق أف سي مصر اليوم ضمن مباريات الجولة ال 29.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقتى الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.