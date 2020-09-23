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عبد الله السعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الإسماعيلي مساء الخميس في الدوري الممتاز.

 

ويحل بيراميدز ضيفا في الثامنة من مساء الخميس، على نظيره الإسماعيلي، باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة ٢٩ من الدوري الممتاز.

 

وجاءت القائمة المختارة لخوض المباراة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي

 

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خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - محمد عطوة

 

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمد فتحي

 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

 

ويغيب عن المباراة، لاعب الوسط الشاب، محمود حمادة بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام حرس الحدود، بجانب ولفريد كانون وأحمد أيمن منصور بسبب الإصابة.

 

وخاض الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر للإسماعيلية للمبيت بها حتى موعد المباراة غدا، الخميس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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