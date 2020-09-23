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إف سي مصر يحتفل بتتويج الأهلي بالدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إف سي مصر يحتفل بتتويج الأهلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص فريق نادي مصر على الاحتفال بنظيره الأهلي، بسبب تتويج النادي الأحمر بلقب الدوري المصري، وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ستاد الكلية الحربية.

وقام أعضاء نادي مصر بتجهيز "تورتة" ووضعوا عليها شعار النادي وشعار الأهلي، وكتبوا عليها "مبروك الدوري".

ويلتقي الأهلي بعد قليل بمضيفه نادي مصر في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه، وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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