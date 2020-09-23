نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال الأبطال.. نادي مصر يقيم ممر شرقي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر ممر شرفي لتهنئة لاعبو الفريق الأهلي بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما على ستاد الكلية الحربية.. وقبل بداية أحداث اللقاء قام لاعبو نادي مصر بإقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي وقاموا بمصافحتهم وتهنئتهم بالفوز بلقب الدوري. Advertisements ويلتقي الأهلي بعد قليل بمضيفه نادي مصر في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه، وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر احتفال الأبطال.. نادي مصر يقيم ممر شرقي للأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.