نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يخضع لمسحات كورونا قبل مواجهة المريخ بالقسم الثاني في المقال التالي
على جانب آخر، يعود اللاعب عمرو ثابت للمران الجماعي، عقب الغياب عن مواجهة النجوم بسبب الإصابة، بينما يغيب المدافع أيمن العادلي عن مباراة النصر، بسبب الإصابة بكسر في الأنف، خلال المباراة السابقة.
ويجتل الفريق المنوفي، المركز السابع، برصيد 23 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات، بالموسم الحالي، مقابل 8 تعادلات، وتلقى 5 هزائم.
ويحل شبين ضيفا على المريخ في الثالثة من عصر السبت المقبل، ببورسعيد.
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