نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إلغاء مباراة الهلال وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر حكم مباراة الهلال السعودي ونظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، إلغاء المباراة، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

جاء ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في قائمة الهلال السعودي، حيث رفع الأزرق قائمته والتي تضم 9 لاعبين أساسيين وحارسين على مقاعد البدلاء.

واعتبر حكم المباراة، الهلال السعودي خاسرا بنتيجة 3-0، حسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الهلال قبل هذه المباراة كان ضمن تأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا بـ11 نقطة.