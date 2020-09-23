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ميت خلف يواجه بلبيس وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف، خامس مبارياته الودية، حيث يحل ضيفاً على فريق بلبيس، في الثالثة والنصف من عصر غداً الخميس، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات المجموعة العاشرة، لدوري القسم الثالث.

وسبق لميت خلف، خوض 4 مباريات ودية، حيث فاز على سبك الضحاك 3-0، وتعادل مع جمهورية شبين 1-1، وخسر من بلدية المحلة 4-1، ومن ميت خاقان 2-1.

ويستعد ميت خلف، لمواجهة غزل شبين، بالجولة الـ 24 للموسم الحالي، والمقرر لها السبت 10 أكتوبر المقبل، بينما يستعد بلبيس للقاء فريق مركز شباب تلا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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