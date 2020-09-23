نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميت خلف يواجه بلبيس وديًا في المقال التالي
وسبق لميت خلف، خوض 4 مباريات ودية، حيث فاز على سبك الضحاك 3-0، وتعادل مع جمهورية شبين 1-1، وخسر من بلدية المحلة 4-1، ومن ميت خاقان 2-1.
ويستعد ميت خلف، لمواجهة غزل شبين، بالجولة الـ 24 للموسم الحالي، والمقرر لها السبت 10 أكتوبر المقبل، بينما يستعد بلبيس للقاء فريق مركز شباب تلا.
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