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عاملين غارب يفوز على البلاستيك وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق عاملين غارب بقيادة رمضان رجب على حساب مضيفه فريق البلاستيك بعقر داره، بهدف نظيف.


أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود محمد (سمكة)، في مباراة شهدت اهدار العديد من الفرص من جانب الفريقين.


وقال رمضان رجب بأنه سعيد بأداء لاعبيه في مباراة اليوم، مؤكدا إنه واثق في قدرة لاعبيه على تحقيق حلم الفريق، وهو الصعود لدوري القسم الثاني الموسم المقبل.


ويستعد فريق عاملين غارب لمواجهة مصر للتأمين، ودياً الأحد المقبل على ملعب التأمين بالمقطم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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