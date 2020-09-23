ركلة جزاء.. عمرو السولية يتقدم للأهلى بهدف مبكر في مرمى نادي مصر.. فيديو

احتسب محمد بسيوني حكم مباراة الاهلي ونادي مصر ركلة جزاء لصالح الاهلى في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد عرقلة حارس مرمى اف سى مصر لوليد سليمان. ويواجه النادي الأهلي منافسه نادي مصر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز. وتمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من طريق ركلة الجزاء.

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