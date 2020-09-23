15.قيقة..الاهلي يضغط ويتقدم بهدف مباغت في مرمى نادي مصر

مرت 15 دقيقة من مباراة الاهلي ونادي مصر بتقدم المارد الاحمر بهدف دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

ظهر لاعبي النادي الاهلي قبل مواجهة نادي مصر يرتدون قميص مرسوم عليه النسر المخصص لشعار النادي الاهلي وبجواره رقم 42.

احتسب محمد بسيوني حكم مباراة الاهلي ونادي مصر ركلة جزاء لصالح الاهلى في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد عرقلة حارس مرمى اف سى مصر لوليد سليمان

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وتمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من طريق ركلة الجزاء.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد، وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد هاني، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن.