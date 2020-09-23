شاهد.. الخطيب يحتفل مع رجال طائرة الأهلي بالتتويج بكأس مصر

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي علي تهنئة لاعبي الكرة الطائرة بالنادي الأهلي رجال والاحتفال معهم داخل الملعب بالتتويج بكأس مصر . وقام الخطيب بالاحتفال مع اللاعبين وتوقيع الاتوجرافات لبعض الاطفال المتواجدين داخل ملعب المباراة . وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز علي فريق طلائع الجيش بنتيجة ٣-٠ فى عدد الاشواط. كان فريق رجال الاهلي تقدم علي الطلائع بنتيجة فى الشوط الاول بنتيجة ٢٥-١٧، وحافظ علي تقدمه بحسم الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-٢٠ وحسم نتيجة المباراة لصالحه بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥- ٢٠. وحصد الأهلي لقب كأس مصر عن جدارة للمرة ٢١ فى تاريخه .

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