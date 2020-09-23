الارشيف / الرياضة

أشرف بن شرقي يحتفل بعودته للمباريات بعد شفائه من الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
احتفل أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك بعودته للمشاركة في المباريات مع زملائه بالفريق مرة أخرى بعد شفائه من الإصابة بإجهاد عضلي خضع على اثره لبرنامج تأهيلي.
ونشر أشرف بن شرقي صوره له بقميص الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، وعلق عليها قائلا: " عدنا".

وتمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من الفوز امس على فريق طنطا امس بثلاثية مقابل هدف.

سجل محمود علاء لاعب الزمالك هدف التقدم عن طريق رأسية مميزة بعد تمريرة اسلام جابر من ركنية نموذجية في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

كما سجل محمود علاء الهدف الثاني بضربة جزاء، بينما سجل الهدف الثالث إمام عاشور.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أشرف بن شرقي يحتفل بعودته للمباريات بعد شفائه من الإصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا