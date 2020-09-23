معتز البطاوي: فرحة سيراميكا كليوباترا لن تكتمل إلا بعد الصعود للدوري الممتاز

أعرب معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا عن سعادته الشديدة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على كوكا كولا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقال البطاوي: "الفوز على كوكا كولا كان هاما جدا في تلك الفترة، لا سيما وأنها جاءت بعد سلسلة تعادلات ، ولم نشك لحظة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان على تحمل الضغوط، واستعادة ذاكرة الانتصارات بشكل سريع".

واضاف المشرف العام على الكرة: "سعادتي بفوز سيراميكا كليوباترا فرحة ثلاثية لثلاثة أسباب أولها أنها ثلاث نقاط مهمة في مشوار الفريق نحو تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، وثانيها أنها جاءت بعد سلسلة من التعادلات وأعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي، أما الثالث فإنها وسعت الفارق مع المنافس إلى ثلاث نقاط بدلا من نقطة واحدة".

وأردف قائلا: "لاعبو سيراميكا كليوباترا كانوا رجالا في تلك المباراة وحققوا ما تعاهدنا عليه وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث على فريق محترم يمتلك جهازا فنيا كبيرا، هدفنا واضح وهو الفوز بالمباريات الأربع المقبلة، وتحقيق الحلم بالتواجد في دوري الاضواء والشهرة الموسم المقبل"

وانهى حديثه قائلا: "فرحتنا لن تكتمل إلا بعد الصعود للدوري الممتاز، مجلس إدارة النادي يوفر كل شيء للفريق، وحان وقت التواجد في دوري الاضواء والشهرة، ونمتلك كافة المقومات الفنية لتحقيق هذا الهدف، ويتبقى فقط توفيق الله سبحانه وتعالى".