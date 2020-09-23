نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولو الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رؤية إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.

الزمالك يقتحم صفقة محمد إبراهيم

كشف مصدر مطلع داخل نادي مصر للمقاصة عن دخول نادي الزمالك في صفقة محمد ابراهيم للعودة لفريقه السابق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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وأوضح المصدر أن عرض الزمالك غرضة رفع سعر محمد إبراهيم أمام عرض الأهلي مثلما فعل الأبيض في العديد مع الأندية.

وأتم المصدر أنه من مصلحة المقاصة وجود أكثر من عرض وطلب من النادي لبيعة للنادي الذي يدفع أكثر حتى لا نتهم بإهدار المال العام.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت حصول مسؤولي النادي الأهلي، على توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة.