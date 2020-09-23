نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع ريال مدريد على رادار الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت التقارير الصحفية الإيطالية بأن وكلاء اللاعب ناتشو فيرنانديز مدافع نادي ريال مدريد يتواجدون في إيطاليا لمناقشة انتقال اللاعب لأحد أندية الكالتشيو الكبرى. Advertisements وأشارت التقارير بأن نادي ميلان الإيطالي مهتم بضم اللاعب وكذلك إنتر ميلان ونابولي وروما أيضًا. ولعبت الإصابات دورًا كبيرًا في ابتعاد ناتشو عن مباريات ريال مدريد حيث لم يكن له دور كبير تحت قيادة زين الدين زيدان مدرب الفريق.

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