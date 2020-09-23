نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مرتضي منصور يكشف موعد الإعلان عن اسم مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي
وكتب رئيس القلعة البيضاء عبر صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"اختارت اللجنة المشكلة من ك/ فاروق جعفر و /ك اسماعيل يوسف و أحمد مرتضى وأمير مرتضى المدير الفني الجديد لنادى الزمالك وسيتم إعلان اسمه في تمام الساعة الحاديه عشر والنصف مساءًا في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك".
وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن أمير مرتضى يواصل مفاوضاته مع باتشيكو خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته بأن باتشيكو أصبح المدرب الأقرب لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة، وما يتبقى بعض التفاصيل البسيطة الخاصة بقيمة العقد ومقدم التعاقد.
وتابع المصدر تصريحاته بأن في حالة عدم وصول الزمالك إلى إتفاق مع باتشيكو، سيتم اللجوء إلى بدائل تم اختيارها من اللجنة الفنية بنادي الزمالك.
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