نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير فني جديد يقود المريخ بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر تعيين محمد عبدالرحمن مديراً فنياً لفريق المريخ البورسعيدي، بدوري القسم الثاني، خلفا لعبد الله درويش.

كما تقرر تعيين أسامة سلامة مديراً للكرة، و ذلك بعد إعتذار عبدالله درويش لظروف صحية مفاجئة تعرض لها خلال قيادة الفريق فى مباراة النصر .

و بدأ عبدالرحمن و سلامة مهام عملهما مع المريخ فى مران اليوم الأربعاء، استعدادا لموقعة جمهورية شببن السبت المقبل بالقسم الثاني.

جدير بالذكر أن محمد عبدالرحمن قاد الفريق البورسعيدي فى الموسم المتضي و حقق معه نتائج طيبة على مستوى الدورى و كأس مصر كما أن سلامة له نجاحات عديدة على المستوى الإدارى بعدما ساهم فى صعود أندية غزل بورسعيد و الفنار للقسم الثاني.