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الأهلي يتحرك لحسم ملف خليفة فايلر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتحرك لحسم ملف خليفة فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يسعى مسئولو النادي الأهلي، لحسم ملف بديل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي اقترب من الرحيل.

 

وكان فايلر، قد أثار الشكوك حول مستقبله بتصريحاته في وقت سابق التي فتحت الباب أمام عدم استكماله لمشواره مع الأحمر والرحيل فضلا عن وجود بند في عقده يمنحه فرصة المغادرة مطلع شهر أكتوبرالمقبل بدون شروط جزائية.

 

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وبدأ الأهلي في تجهيز البدائل خلال الأيام الماضية تحسبا لرحيل فايلر حيث يتحرك في اتجاهين الأول بديل أجنبي لتولي المسؤولية مطلع الموسم الجديد حيث تم فتح خطوط تفاوض مع بعض المدربين.

 

كما يوجد تحرك آخر صوب البديل المصري المؤقت لاستكمال المهمة هذا الموسم واستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا حال رحل السويسري قبل خوض باقي مباريات البطولة الإفريقية.

 

وبرز اسم الثنائي محمد يوسف مدرب الفريق السابق وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب ضمن أبرز المرشحين لتولي هذه المهمة لمعرفته بظروف الفريق ولاعبيه في الوقت الحالي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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