نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يرفض تجديد عقده في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية عالمية أن ليفربول الإنجليزي يرغب في تجديد عقد نجم خط وسط الفريق الهولندي جيورجينيو فينالدوم الذي ينتهي عقده مع الحمر في صيف 2021.
وأفادت شبكة Football Insider العالمية بأن ليفربول عرض على فينالدوم عقدًا جديداً طويل الأمد ولكن النجم الهولندي رفص هذا العرض.
وأوضحت الشبكة العالمية أن فينالدوم يرغب في الحصول عل عقدًا أطول مما عرضه عليه ليفربول وبالتالي فإنه من المرجح رحيل النجم الهولندي عن ليفربول مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.
وألمحت الشبكة العالمية أن النجم الهولندي البالغ من العمر 29 عامًا ارتبط في الأسابيع الماضية بالإنتقال إلى برشلونة الإسباني بناءً على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.
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